『King & Prince「Theater」 in Quiet Session Club』サムネイル King & Princeが、7枚目のアルバム『STARRING』収録「Theater」の特別バージョンの動画『King & Prince「Theater」 in Quiet Session Club』を公開した。【動画】公開された「King & Prince「Theater」 in Quiet Session Club」King & Prince7枚目のアルバム『STARRING』が昨年12月24日に発売され、Billboard JAPAN “HOT ALBUM