¥¥ó¥×¥ê¡¢À¸¥Ð¥ó¥É+¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖTheater¡×ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÆ°²è¸ø³«
¡ØKing & Prince¡ÖTheater¡× in Quiet Session Club¡Ù¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
King & Prince¤¬¡¢7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¼ýÏ¿¡ÖTheater¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¡ØKing & Prince¡ÖTheater¡× in Quiet Session Club¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖKing & Prince¡ÖTheater¡× in Quiet Session Club¡×
King & Prince7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤¬ºòÇ¯12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Billboard JAPAN ¡ÈHOT ALBUMS¡ÉÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÏMusic Video¤ò¿¿»÷¤·¤¿Æ°²è¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¤Ç¤Ï´ØÏ¢Æ°²è¤¬£±²¯ºÆÀ¸°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¡ÖTheater¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¡ÖKing & Prince¡ÖTheater¡× in Quiet Session Club¡×¤¬13Æü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖQuiet Session Club¡×¤È¤Ï¡¢¡ÉKing & Prince¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡¢²»³Ú¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡É¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤Á¤¬¤Ã¤¿¡¢ÀÅ¤«¤ÇÌ©¤ä¤«¤Ç¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤À¤±¤Î¾ì½ê¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á / I Know¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêLIVEÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤¤³Ú¶Ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îºî¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢King & Prince¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¤ÎÈ¯°Æ¤«¤é´ë²èÌ¾¤Î·èÄê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤·¤¿¡ÖTheater¡×¤Ï¡¢À¸¥Ð¥ó¥É+¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿Quiet Session Club¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£