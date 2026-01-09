【その他の画像・動画等を元記事で観る】毎週木曜深夜1時28分からTBSにて放送中のTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』のノンクレジットOP映像とED映像が公開された。映像は、子どもから大人へと成長した幼なじみたちの選択と絆を描き出した心揺さぶる映像となっている。TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』は、月刊「なかよし」（講談社）で連載中の満井春香先生による大人気コミックが原作。2020年7月1日。高校2年生の水