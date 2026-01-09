Image:Pebble Pebbleが復活！ 2016年に消滅して2025年に復活したPebbleから、懐かしさを感じるスマートウォッチ「Pebble Round 2」が、200ドル（約31000円）で2026年に登場です。カラーの電子ペーパー、数週間持続するバッテリー、そして円形フェイスのデザインが、2026年になってもそそられます。2015年に発売された「Pebble Time Round」の復刻版とも言えそうですが、もちろん当時のものか