８日の東京株式市場は日中関係の悪化を受けた警戒感が台頭するなかで、主力株に対する利益確定売りがかさんだ。後場に入ると先物主導で売られ、日経平均株価は下げ幅を広げた。 大引けの日経平均株価は前営業日比８４４円７２銭安の５万１１１７円２６銭と続落。プライム市場の売買高概算は２３億３０９６万株、売買代金概算は５兆９６３２億円。値上がり銘柄数は６３２、対して値下がり銘柄数は９０５、変わらずは６７銘