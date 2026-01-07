さくさく食感がやみつき！成形ゼロで手間いらずのせいろ蒸しおかず「れんこんたっぷりBigバーグ」【画像を見る】せいろってこんなに簡単！プロ直伝「せいろでおかず蒸し」バリエ7品れんこんの食感とひき肉のジューシーさが楽しめる、満足度抜群の蒸しバーグ。具材を混ぜてせいろで蒸すだけだから、めんどうな成形も一切不要！忙しい日でも手軽に作れて、家族も喜ぶごちそうレシピです。レシピを教えてくれたのは今井亮さん料理家