森永製菓（東京都港区）が、人気チョコレート菓子「チョコボール」シリーズの期間限定商品「チョコボール＜金のきなこもち＞」を2月3日から発売します。【金ピカ！】え、欲しい…！おもちゃのカンヅメ「金のキョロメダル缶」を見る！！「チョコボール＜金のきなこもち＞」は、もち粉入りの”もちもち食感グミ”を北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使用したきな粉味チョコレートでコーティングした商品。昨年2月に期間限定で