サンアントニオ・スパーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2025年12月30日（火）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 101 - 113 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対クリーブランド・キャバリアーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。