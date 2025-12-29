旦那さんと離婚したいけれど子どものために我慢するべきなのか。そんな想いを抱えているママもいることでしょう。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、「離婚って子どもの心を傷つけますか？」というタイトルの投稿です。投稿者さんは小学生と4歳のお子さんを育てているママ。旦那さんとの離婚を考えています。『子どもの気持ちを考えると離婚をしない方がいいと思いますが、下の子は幼稚園児のため、これから約20年間の夫