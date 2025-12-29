＜旦那と離婚したい＞子どもが傷つくから別れられない！？離婚できない理由にされる子の気持ちは無視？
旦那さんと離婚したいけれど子どものために我慢するべきなのか。そんな想いを抱えているママもいることでしょう。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、「離婚って子どもの心を傷つけますか？」というタイトルの投稿です。投稿者さんは小学生と4歳のお子さんを育てているママ。旦那さんとの離婚を考えています。
『子どもの気持ちを考えると離婚をしない方がいいと思いますが、下の子は幼稚園児のため、これから約20年間の夫との生活に耐えられそうにありません。離婚を経験したことがある人、または親が離婚をした人はどうでしたか？ 子どもが傷ついたり道を外してしまったりしたらと思うと心配です。でも夫との結婚にも耐えられず、どちらを選んだ方が子どものためなのか悩みます』
子どもを離婚できない理由にしてない？
『うちは、あのまま一緒にいる方が子どもを傷つける結果になっていたと思うな。どっちが子どもにとってマシかでしょう』
『離婚してほしい。私の母親が熟年離婚をして、「子どもたちのために離婚しなかったんだ！」と押し付けてくるから本当に鬱陶しい。自分が1人で養えなかっただけなのに、私たちのせいで離婚できなかったと主張する。早く自立して離婚した方がいいよ、不仲な両親なんて毒だよ』
『子どもがお父さん大好きと言っているのですか？ そうでないなら離婚すべきかと』
離婚賛成派の意見を見てみると、「不仲の両親を見て育つ方が人格に影響が出てしまいそうだから離婚した方がいい」、「離婚しない理由を子どもにするのは違う」といったコメントがありました。投稿者さんは今すぐにでも離婚したいものの、離婚を決断できない理由を「子どもたちが傷つくかもしれない」としています。しかし、これはお子さんたちを気遣っているように見えて、裏を返せば「あなたたちがいなければ離婚できた」、「あなたたちのために我慢した」というメッセージにならないでしょうか。
実際にこうした言葉を親から言われたことがあるママからは「そんなこと言うなら離婚してほしかった」といった切ないコメントも寄せられていました。旦那さんがお子さんたちにとって悪影響を与える存在で、いくら話し合っても夫婦仲が改善せず、投稿者さんが1人でお子さんたちを育てられるのであれば、離婚するという決断は決してお子さんを傷つけるばかりにはならないでしょう。
両親の離婚で傷つかない子どもはいないのでは？
『子どもの頃に両親の離婚騒ぎになって、「嫌だ嫌だ」と泣いて阻止しちゃった。そのおかげで母は苦労したので後悔したけどね。でも、子どもの心には離れ離れになるのはキツイものがある』
『両親が離婚しました。父親がアル中で酔っては暴れ、まともに働かず、借金ばかりしていたからです。私はそんな父親が嫌いで離婚してほしいと思っていたので心から喜びましたが、父親のことが好きだった兄は荒れました。だからどんな理由だろうと傷つく子は傷つくのでしょうね』
「両親の離婚で傷つかない子どもはいないのでは？」というコメントもありました。両親との関係性にもよりますが、生まれてからずっと一緒に暮らしていた最も身近な家族の1人と離れるわけですから、離婚することで子どもが寂しさを感じて傷つくこともあるでしょう。もしお子さんたちがパパが大好きで懐いているとしたら、心の傷は深くなりそうです。
一方で自身が父親が嫌いだったというママは、両親が離婚しても傷つかなかったとのこと。投稿者さんの「離婚で子どもたちが傷つくか？」という疑問の答えは、お子さんたちと旦那さんとの関係性に大きく左右されるのではないでしょうか。
またお子さんの性格や年齢も加味する必要がありそうです。すでに自我がしっかり芽生えている年齢であれば、両親の離婚を認識できて傷つく可能性もありますが、まだ赤ちゃんくらいであれば物心ついたときにはすでに離婚しているため、心の傷は浅いかもしれません。ママたちからは「大なり小なり傷はつくから離婚は早い方がいいと思う」といったコメントも寄せられていました。
傷ついてもその後幸せに暮らすかどうかはあなた次第だよ！
『そりゃ傷つくよ、ゼロということはない。ただそれが1なのか、100なのかはあなたの育て方次第じゃないの？』
『中途半端に思春期で離婚するなら、幼少期にスパッと別れて母子だけの生活に慣れた方がいいと思う。私の周りの例だけど、思春期に離婚したり不仲になったりする方が悪影響だった』
『離婚してニコニコしている親の方が、よほど幸せな環境。ただ話し合ったりお互い擦り合わせたり、離婚しなくても幸せに暮らせる道をできる限り探してからにしてほしい』
『父はすぐ母に怒鳴ったり引っ叩いたりしたので、両親が離婚してからの方が私は幸せだった。いろいろ思い出すと楽な生活ではなかったと思うけれど、母はいつも笑顔を絶やさなかった。離婚後のあなた次第ではないのかな』
両親の離婚で子どもが傷つくかどうかを尋ねていた今回の投稿。「不仲な両親がいる環境や、自分のせいで離婚したくでもできなかったと思う方が、子どもにとって好ましくない」、「性格の不一致なら、きちんと話し合って離婚しない方向で頑張ってみては？」など、賛成反対の両方の意見が寄せられていました。
投稿者さんは、離婚をしたときのお子さんの心の傷を心配していますが、両親の離婚で傷つかない子どもはいないという前提がありそうですね。その後にお子さんの傷を癒し、幸せな生活を送らせてあげられるかは、投稿者さん次第ではないでしょうか。離婚せずにママが常に不機嫌で両親も喧嘩ばかりしている家庭と、パパはいないけれどいつも笑顔が絶えない家庭なら、後者の方がお子さんが幸せと感じられそうです。もちろん経済的には大変かもしれませんが、「絶対に離婚するんだ！」、「離婚しても子どもたちを幸せにするんだ！」という覚悟があれば、辛いことも乗り越えられるのでしょう。お子さんたちを傷つけたくないけれど離婚はしたいと考える投稿者さんには、今回のママたちからのコメントを参考に、自分の気持ちを見誤ることなく前に進んでほしいですね。
文・AKI 編集・こもも