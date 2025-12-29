義実家への帰省は、家族の絆を深める大切な機会かもしれません。しかしその一方で、「嫁が動くのは当たり前」という空気に違和感を覚え、心をすり減らしているママも少なくないのではないでしょうか。エピソード1：＜嫁から「疎遠通告」された！＞男衆をもてなすのは女の役割？地方在住のAさんは、4人の子どもを育ててきた主婦です。ある日次男の嫁のアイリ（仮名）さんから「お義母さん、帰省やめます」と疎遠通告をされてしまっ