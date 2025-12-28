遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。第17話妹の本心【夫の気持ち】【編集部コメント】アツシさんはチエさんに次々と言葉をぶつけられ、ようやく自分がすべきことを理解したようです。チエさんもやっと「お母さん