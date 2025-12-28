【義母の介護「10万円事件」】妹の怒り「親より仕事なの？」本音聞かされ＜第17話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第17話 妹の本心【夫の気持ち】
【編集部コメント】
アツシさんはチエさんに次々と言葉をぶつけられ、ようやく自分がすべきことを理解したようです。チエさんもやっと「お母さんより仕事が大事なの！？」と口に出せたようですね。アツシさんは「大丈夫」と言われたらそのまま受け取ってしまうタイプなのかもしれません。お母さんの気持ちを思い「今が正念場」と訴えたチエさん……。ときには遠慮なく本音をぶつけることが必要なときもあるのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
