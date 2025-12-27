パディントンが日本橋にやってきた！年末年始はマーマレードづくしの限定グルメ、スケートリンク、スタンプラリーを満喫
この冬、イギリス生まれの人気キャラクター・パディントン(TM)が日本橋にやってきた！2026年1月18日(日)まで、「COREDO室町」や「COREDO日本橋」など日本橋・室町エリア一帯で「パディントン(TM)の日本橋大冒険」が開催中。スタンプラリーにスケートリンク、限定グルメやフォトスポットまで、家族みんなで楽しめるコンテンツが盛りだくさんだ。
■きらめくイルミネーションの中でスケート体験
東京・三越前駅から徒歩2分に位置する福徳の森には、期間限定でスケートリンクが出現。スイス発のGlice社が提供する樹脂パネルを使用しているため、初心者や小さな子どもでも安心してスケートを楽しむことができる。事前予約なしでも当日参加OKなので、ふらっと立ち寄れるのもうれしいポイント。
入場料は大人(中学生以上)1800円、子ども(3歳以上/スケート靴15センチ以上)1200円で、貸靴代込み。手袋はけが防止のため必着となっており、現地でも300円で購入可能だ。きらめくイルミネーションに囲まれながら、パディントンと一緒に冬の思い出を作ろう。
営業時間は11時〜20時まで。2025年12月31日(水)と2026年1月2日(金)は11時〜18時、2026年1月1日(木)は休業となるため、年末年始に訪れる際はスケジュールの確認をお忘れなく。
■6カ所をめぐって完成！「日本橋冒険スタンプラリー」
イベントのメインとなるのが、街をめぐりながら楽しむ重ね押しスタンプラリー。COREDO日本橋、COREDO室町1・2・3、日本橋三井タワー、COREDO室町テラスの6施設にスタンプ台が設置されており、すべて集めるとオリジナルのポストカードが完成する仕組みだ。
スタンプ設置場所：
(1) COREDO日本橋 3階 (エスカレーター横)
(2) COREDO室町3 1階 (エスカレーター横)
(3) COREDO室町2 3階 (TOHOシネマズ 日本橋 ロビー内)
(4) COREDO室町1 地下1階 (エスカレーター横)
(5) 日本橋三井タワー 地下1階 (エスカレーター横)
(6) COREDO室町テラス 2階 (誠品生活日本橋 内)
どのポイントからでもスタートできるが、(1)〜(6)の順番で押すとよりきれいな仕上がりに。スタンプを探しながらの街歩きは、ちょっとした宝探し気分が味わえる。親子で「次はどこ？」と相談しながらめぐるのも楽しそう。先着順でなくなり次第終了となるため、気になる人は早めの参加がおすすめだ。
■パディントン好物のマーマレード尽くし！限定グルメが続々
2025年12月28日(日)まで、COREDO室町館内の飲食店舗ではパディントンにちなんだオリジナルメニューを提供中。パディントンといえばマーマレードが大好物。その世界観を反映した、ここでしか味わえないメニューがずらりとそろう。
COREDO室町2の「@Kitchen NIHONBASHI」では、「マーマレードソーダ」「マーマレードティー」(各700円)や、1日20食限定の「パディントンコラボ限定カヌレセット」(1300円〜)、「マーマレードのかき氷」(2600円/1日20食限定)を展開。イギリス気分を味わうなら「ナマラブリティッシュカレー」(1500円/1日30食限定)もぜひチェックしてほしい。
ほかにも、COREDO室町テラスの「guàng」では「パディントンのマーマレードココア」(1078円/アイスのみ)、COREDO室町3の「uRn.chAi&TeA COREDO」では「マーマレード＆クリームメルトサンドイッチ」(800円)を販売。日本橋三井タワーの「奏す庵」では「パディントンのマーマレードティー」(単品600円/丼や定食とセットなら300円)、COREDO室町2の「日本橋だし場 はなれ」では「クレープシュゼット」(1500円)が登場している。
ユニークなのが、COREDO室町2「重慶厨房」の「中華風フィッシュ＆チップス」(1000円/1日5食限定)。イギリスの定番料理を中華風にアレンジした一品で、提供は12時から。COREDO室町テラスの「HAPPY LEMON」では「ハートベリーチーズココア」(Mサイズ700円)も味わえる。
オリジナルメニューを注文すると、全5種のデザインから限定コースターがもらえる特典付き。デザインは選べないが、何が当たるかはお楽しみ！さらに「@Kitchen NIHONBASHI」でオリジナルメニューを注文すると、オリジナルランチョンマットも付いてくる。どちらもなくなり次第終了となるため、お目当てのメニューがある人はお早めに。
■英国らしさあふれるアイテムをGET！ポップアップストア
COREDO室町テラス2階「誠品生活日本橋」内には、パディントングッズや新商品を販売するポップアップストアがオープン中。英国らしさを感じられるかわいらしいアイテムがそろい、お土産選びにもぴったりだ。営業時間は平日11時〜20時、土日祝は10時〜20時。
■記念撮影はここで！フォトスポットも登場
COREDO日本橋地下1階アトリウム、COREDO室町1の地下1階エスカレーター横、COREDO室町テラス2階「誠品生活日本橋」内の3カ所には、パディントンと一緒に写真が撮れるフォトスポットが設置されている。お買い物やグルメを楽しみながら、思い出の一枚をパシャリ。SNS映えも間違いなしだ。
スタンプラリーや限定グルメ、スケートリンクと、年末年始のおでかけ先にぴったりの「パディントンの日本橋大冒険」。各コンテンツで開催期間が異なるため、おでかけ前に公式サイトをチェックしておくのがおすすめ。この冬はパディントンと一緒に、日本橋で特別な時間を過ごしてみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
