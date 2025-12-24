¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard µûÄÅ¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖR9 HOTELS GROUP¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç132Å¹ÊÞÌÜ¡¢¡ÖHOTEL R9 The Yard¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï122Å¹ÊÞÌÜ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ê¿·¤·¤¤½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ HOTEL R9 The Yard µûÄÅ  »ÜÀßÌ¾¡§HOTEL R9 The Yard µûÄÅ(¥Û¥Æ¥ë ¥¢¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥ä¡¼¥É ¥¦¥ª¥Å)»ÜÀß¾ì½ê¡§ÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¼á²àÆ²1-6-12¥ª¡¼¥×¥óÆü