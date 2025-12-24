新しい年の始まりにぴったりな、文明堂の数量限定「新春開運」が登場。2026年の干支・午をモチーフにした和洋菓子の詰合せで、家族や友人とわいわい楽しむお正月におすすめです。カステラ巻や栗まんじゅう、ブッセチョコレートなど7種類の菓子と、オリジナル干支ふきん入りで税込1,350円とお手頃価格♡ぜひこの機会にチェックしてみてください！ 和洋折衷で楽しむお菓子7点セット 「新春開運」には、カス