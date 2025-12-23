【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月23日放送の『さんま御殿』は「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」。総勢46名出演の4時間スペシャルを届ける。 ■手越祐也（T.N.T）が、“連絡が遅い人”への不満が爆発！ 「今年がんばった有名人 パート1」では、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」など“バズる振り付け”で注目の槙田紗子が「さんまさんもかわいくしちゃおうかな