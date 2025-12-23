『踊る！さんま御殿!!』横山裕、のん、HANA、北山宏光、手越祐也ら総勢46名出演の豪華4時間SP

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月23日放送の『さんま御殿』は「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」。総勢46名出演の4時間スペシャルを届ける。

■手越祐也（T.N.T）が、“連絡が遅い人”への不満が爆発！

「今年がんばった有名人 パート1」では、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」など“バズる振り付け”で注目の槙田紗子が「さんまさんもかわいくしちゃおうかな」と、『踊る！さんま御殿!!』の振り付けを披露するも、さんまからは「納得できない」という厳しい評価が。トークテーマ「今年日常生活で一番腹が立った事」では、手越祐也（T.N.T）が、“連絡が遅い人”への不満が爆発。その言い分に「うっとおしい」「無理」と反論するホラン千秋やヒロミと舌戦を展開する。お笑いが大好きなCHIKA（HANA）は、大阪出身のNAOKO（HANA）に、大阪では定番のボケをしたところ、ツッコんでもらえなかったとガッカリ。すると、さんまはCHIKAに「やるんならちゃんとしてくれ」とボケの指導をし始める。テーマ「今年最も後悔してる事」では、大谷翔平選手のものまね芸人・ミニタニが、少なくとも600万円以上の価値があるかもしれないホームランボールを自身の判断ミスで取り逃したという話に全員大興奮！

■横山裕（SUPER EIGHT）はメンバーの村上信五と吉村知事とのあるやりとりを目撃

「今年がんばった有名人 パート2」には、吉村洋文大阪府知事が登場。オープニングから、大屋根リングや公式キャラクター・ミャクミャクなど、今だから話せる大阪・関西万博の裏話を次々明かす。トークでは、吉村知事が「さんまさんに文句を言いに来ました。みなさんこの方を信用しちゃだめですよ」といきなり警告。万博のさんま出演イベントでさんまに振り回された出来事を暴露する。また、さんまから吉村知事への「総理大臣目指してるんでしょ」と直球の質問。果たして吉村知事の反応は。さらに、吉村知事がカメラに向かって石破茂前首相に謝罪する場面も。そして、万博の関連イベントに出演した横山裕（SUPER EIGHT）は、メンバーの村上信五に「政治に興味あるんやな」と感じた、村上と吉村知事とのあるやりとりを目撃したと語る。ほかにも、声優・降幡愛の大バズリしたフレーズ「チョコミントよりもあ・な・た」にちなんで、ゲストたちが「○○よりも○○」を即興で回答したり、のんがドハマりしている調理器具を熱弁したりと、笑いと驚きのエピソードトークが満載。

「クリスマスにひとりぼっちの有名人」では、トークテーマ「消し去りたいクリスマスの思い出」で、東幹久が高校生時代に初めて付き合った彼女との甘酸っぱいクリスマスの思い出を告白。さんまは、元妻・大竹しのぶに、生涯添い遂げるつもりで渡したプレゼントの切ない顛末を明かす。LINA（MAX）は、かつてクリスマスに貸切の映画館でプロポーズをされたと言うと、そのドラマチックなシチュエーションにスタジオ中が興味津々。ところが、徐々に明らかになる悲劇に何度も悲鳴があがる。

そして、今回番組初の試みとして、“明石家さんまに会いたい人”を一般公募。特別枠として、さんまの大ファンというゆうちゃみの祖母・フルエさんを加えた計4名がさんまと対面する。20代の男性は「○○の代金を払ってもらった」とさんまに御礼を言うも、さんまは身に覚えがなくビックリ。さんまのファン歴50年という女性は、大病を患った際、ある形でさんまから元気をもらい「命を救ってもらった」と感謝する。さんまに会うなり「覚えてないですか？」と問いかける60代の男性は、学生時代のさんまとある関係が。そのとき交わしたある約束が、この再会によってあらたな展開を迎えることになる。

■番組情報

日本テレビ『踊る！さんま御殿!!』年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭

12/23（火）19:00～22:54放送

司会：明石家さんま

ゲスト：桐生祥秀、小峠英二、滝沢カレン、のん、バッテリィズ、ハライチ、ヒコロヒー、藤本壮介、降幡 愛、ゆうちゃみ、横山 裕、吉村洋文 河内大和、タイムマシーン3号、CHIKA、手越祐也、NAOKO、中島ひとみ、野呂佳代、ヒロミ、FURUTATSU、ホラン千秋、槙田紗子、松井ケムリ、ミニタニアインシュタイン、東幹久、あの、オアシズ、北山宏光、さとう珠緒、曽野舜太、生見愛瑠、森ひかる（50音順・敬称略）

