【動画】東山高校バスケ部に潜入｜https://youtu.be/z4jikxHIy54 名門校の強さの秘密を探る青春スポーツバラエティ「名門のオキテ！」。今回は昨年のインターハイで日本一に輝いた京都・東山高校バスケットボール部に潜入！ 「100点取られても101点取り返す」という超攻撃型バスケの秘密に迫りました。 全国トップクラスの「超名門校」や「強豪部活」には、厳しいルールや一風変わった文化、伝統が必ず