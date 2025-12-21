スイス発プレミアムチョコレートブランド「リンツ」。11月27日からリンツ初の2年の歳月をかけて完成したアルティザン・ショコラ「シグネチャープラリネ」が登場。新作発表会に参加してきたので、魅力をたっぷりとご紹介します！ リンツが初めて挑む“アルティザン・ショコラ”の世界 2025年に創業180周年を迎えるリンツが、この冬発表したのがブランド初となるアルティザン・ショコラ『シグネチャープラリネ