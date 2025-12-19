そもそも『BreakingDown』は持続可能なイベントなのでしょうか？◆“不意打ちビンタ”でくも膜下出血に事件は試合前日の公開計量で起きました。計量後のフェイスオフで江口響がやるべしたら竜にビンタを食らわせ、倒れた竜が後頭部を痛打。くも膜下出血で入院する前代未聞の事態に発展したのです。以前から喧嘩まがいの過激な演出が人気でしたが、とうとう一線を超えてしまいました。当然ネットでは批判ばかりです。こう