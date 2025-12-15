「お願い上手な人」に、うまく利用されたことはないだろうか。頼んでもいないのに“助けてあげた気分”を演出し、こちらの善意を巧みに引き出す――。そんな人はどの職場にもいる。日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の続編『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本記事では、ライターの有山千春氏に、「平等な関係のつくり方」