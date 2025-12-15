【PSYREN -サイレン-】2026年TVアニメ放送決定！ ティザービジュアル＆PV公開！
週刊少年ジャンプが贈る、超能力バトルアクションの金字塔『PSYREN -サイレン-』が2026年にTVアニメ放送決定。ティザービジュアル＆PV第1弾が公開。原作者・岩代俊明先生より祝賀イラストとコメントが到着した。
＞＞＞PV場面カットやキャスト、記念イラストをチェック！（写真10点）
2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された、岩代俊明による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作が、この度TVアニメ化決定。
発表に併せて、ティザービジュアルとティザーPV第1弾が公開された。ビジュアルは、怪しげな塔がそびえ立つ荒廃した世界の中で、赤いテレホンカードを持つ少年・夜科アゲハと、刀を構えるヒロイン・雨宮桜子、そして本作を象徴するアイテムである公衆電話が描かれ、シリアスな雰囲気が漂うイラストとなっている。
また、PVは、実写映像で構成され、夜に浮かび上がる公衆電話ボックスが印象的に映し出されながら、街の風景と本作の設定画が重なり合い、まるで現実世界と別世界が交差するような、本作をイメージした映像となっている。
そして、メインスタッフ・キャストも公開。監督は、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズなどを手掛ける小野勝巳。シリーズ構成は吉田伸、キャラクターデザインは大熊白、音楽は大間々昂・斎木達彦・兼松衆、アニメーション制作は『アクエリオン』シリーズや『マクロス』シリーズを手掛けるサテライトが担当する。
そして声優は、主人公・夜科アゲハ役を安田陸矢、雨宮桜子役を風間万裕子が演じる。キャストよりコメントも到着した。
また原作者である岩代俊明より、アニメ化を記念したイラストとコメントも到着。
さらに、アニメ化を記念して、原作コミックス全巻の重版が決定。各デジタル書店でも期間限定で7話まで無料公開しているので、アニメ放送が始まる前にぜひ原作をお楽しみを。
今後もアニメ『PSYREN -サイレン-』に注目だ。
（C）岩代俊明／集英社・秘密結社サイレン
