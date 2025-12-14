All Aboutが募集している「積立投資の実体験エピソード」から、周りの方が資産運用にどのように取り組んでいるのか、運用目標や運用方針、成功体験から失敗事例などを見ていきます。今回は、大阪府に住む59歳男性の積立投資エピソードです。 All About

新NISA開始 59歳男性の積立投資

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 年収700万円の59歳男性の資産運用エピソードを紹介している
  • 投資額はeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)に「月3万円」
  • 2025年10月時点の運用実績については「元本252万円」だったそう
