きょうの為替市場、今週のＦＯＭＣ以降のドル安が一服しており、ドル円も緩やかに上昇している。ただ、買戻しを強める動きまではなく小康状態といったところ。市場では、来週の日銀決定会合での利上げ期待が急速に高まっているが、ロンドン時間に日銀が利上げで調整に入ったと伝わっていた。 日銀が来週公表する１２月短観で、米国の高関税政策の影響が限定的であることや、来年の春闘に向けた企業の賃上げ姿勢などを確認し