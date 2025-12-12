ドル円、緩やかに上昇 ＦＯＭＣ以降のドル安一服＝ＮＹ為替序盤
きょうの為替市場、今週のＦＯＭＣ以降のドル安が一服しており、ドル円も緩やかに上昇している。ただ、買戻しを強める動きまではなく小康状態といったところ。市場では、来週の日銀決定会合での利上げ期待が急速に高まっているが、ロンドン時間に日銀が利上げで調整に入ったと伝わっていた。
日銀が来週公表する１２月短観で、米国の高関税政策の影響が限定的であることや、来年の春闘に向けた企業の賃上げ姿勢などを確認した上で最終的に判断するという。政府も容認する方向だと伝えている。
日本の第３四半期のＧＤＰはマイナス成長となったが、落ち込みは一時的と見られ、日銀はインフレ基調を踏まえて、利上げを進めるとの見方が有力。
本日は主要な米経済指標の発表もなく材料難の中、来週のイベントに備えて様子見姿勢も強まりそうだ。来週は１６日（火）に米雇用統計、１８日（木）に消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されている。ともに１１月分。１０月分の米雇用統計についても一部公表する予定。
ＦＲＢは今週のＦＯＭＣで政策金利を３．５０－３．７５％へ引き下げ、来年の利下げ見通しは１回に据え置いた。ただ、市場ではあと２回の利下げを織り込んでいる。現在の米国の中立金利は３．００％程度で見ている向きも多い中、残りの利下げ回数も限られているとも考えられる。ただし、米労働市場の冷え込みが想定以上で、インフレが落ち着いているようであれば、深掘りする可能性はあるといったところ。
このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５５円に観測。
12日（金）
155.00（15.5億ドル）
15日（月）
156.50（12.0億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
