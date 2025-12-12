「SUPER EIGHT」の横山裕（44）がフジテレビの番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」のロケ中に全治2カ月のけがを負ったことが12日、番組公式サイトで発表された。11日午後に行われた「回転台の上に乗るゲーム」の収録中に負傷し、「右肋骨骨折、腰椎捻挫」と診断された。同局は「大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます」と謝罪している。横山は来年1月16日スタートのテレビ東京ドラマ「元科捜研の主婦」（金曜後9・