「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。12月9日（火）の放送は、ヤングスキニーが2回目の登場。それぞれの「理想の彼女」を発表！【動画】理想は「乳首普通」浮気相手は「エッチしたいだけ」!?クズ発言にあのちゃんドン引き約2年ぶりに登場したヤングスキニー。代表曲「本当はね、」はTikTok15億回再生、来年2月には初の武道館ライブも控えている。前回出演時、「モテるのに一度も告白されたことがない」と話していたVo.