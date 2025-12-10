職場の雑談で、オカルトや不思議な体験談が話題になることはあるだろう。たまになら場の空気も和むが、それが「自慢げ」なトーンだったり、頻繁だったりすると、周囲の反応も変わってくる。ガールズちゃんねるに12月上旬、「幽霊を見たと言う話をする同僚」というトピックが立った。トピ主は会社員とおぼしき人物。普段は真面目で嘘をつくような人ではない同僚が、職場で不思議な話をすることに、強烈な違和感と嫌悪感を抱いている