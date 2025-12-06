お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が６日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」で、頭をケガしたことを明かした。塙は５日、東京・浅草演芸ホールで漫才の出番を待っていた際、電話で話をしていたところ、楽屋の棚からプラスチックの収納ケースが落ちてきて頭を直撃し、血が出てきたという。収納ケースにはマジシャンや太神楽で使う小道具が入っていたそうで、しかもケースの角が脳天を直撃