「衣食住」は生活するうえで欠かせないものです。そのどれか一つでも脅かされると、安心した生活は送れませんよね。特に自分のパートナーによって脅かされるとなると、ストレスは計りしれません。今回の投稿者さんは旦那さんの「ある癖」に困っているようです。『食い尽くし系の旦那にうんざりしています』旦那さんはいわゆる「食い尽くし系」。投稿者さんが買ったものはもちろん、子どもがお小遣いで買ってきたものにまで手をつけ