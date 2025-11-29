＜毒親育ち＞旦那は「食い尽くし系」。子どもがお小遣いで買ったお菓子まで食べてしまいそろそろ限界…
「衣食住」は生活するうえで欠かせないものです。そのどれか一つでも脅かされると、安心した生活は送れませんよね。特に自分のパートナーによって脅かされるとなると、ストレスは計りしれません。今回の投稿者さんは旦那さんの「ある癖」に困っているようです。
『食い尽くし系の旦那にうんざりしています』
旦那さんはいわゆる「食い尽くし系」。投稿者さんが買ったものはもちろん、子どもがお小遣いで買ってきたものにまで手をつけてしまうのだそうです。カレーの日には自分のお皿にお肉ばかりを入れ、親子丼では鶏肉ばかりを取ってしまいます。投稿者さんはそのたびに神経をすり減らし、情けない気持ちでいっぱいなのだそう。しかも文句を言われれば「食べ物の恨みは怖いね！」などと投稿者さんをからかい、キツく注意されれば「だったら買ってくればいいんだろ！」と逆ギレ。これでは日々ストレスが溜まるのも当然のことですね。
子どもにまで影響があるのは困るね
『子どもがお小遣いで買ってきたものにまで手をつけるって……。子どもに悪影響でしかないよ』
『食べ物を奪われることで、子どもの人格が歪んでしまう可能性もあるから、なにか手は打ちたいよね』
ママたちが真っ先に反応したのは、子どもが自分のお小遣いで買ってきたものにまで手をつけてしまうというところでした。大人同士ならばまだしも、大人対子どもとなると事情が変わってきます。せっかくお小遣いで買ったものを自分のお父さんに食べられてしまったら……とても悲しく悔しい気持ちになりますよね。ひょっとしたら人格形成にまで影響を及ぼすかもしれません。
結婚前に「食い尽くし」の片鱗は見えなかったのかな
『そこまで食べ物に対していやしい人だって、結婚前には気づかなかったの？』
『旦那さんって、付き合ってるときは食い尽くし系のことは隠してたの？ 知ってて結婚したのならちょっとどうかと思うけど、うまく隠してたのかな』
ここまで食べ物に執着しているタイプなら、結婚前にも食い尽くしの片鱗が見えそうなものなのに……との声も聞こえてきました。勝手に食べられることがあれば、投稿者さんだって「あれ？」と違和感をもつはず。ひょっとしたら結婚前は一緒に暮らしていなかったから投稿者さんも気づかなかった、旦那さんが巧妙に隠していた、などの理由が考えられます。もしくは最近になって食い尽くし系になってしまったのでしょうか。そうであれば投稿者さんが驚いてしまうのも無理はありませんね。
食い尽くされないための対策は何かある？
このままでは旦那さんの行動により、投稿者さんのストレスがたまる一方になってしまいます。何か対策はあるでしょうか。
置き場所にルールを決めよう
『冷蔵庫や戸棚に食べられたくないものを入れて「ここは開けるな」「ここに入ってるものは食べるな」と貼っておくのはどうだろう』
『食べられたくないものには名前を貼っておくとか、ルールを決めたら？』
『小型冷蔵庫を買って、鍵をつけて「作り置き専用」にして、子どものお菓子も隠し場所を設置するとか？』
「ここにあるものは食べちゃダメ」と決めたり、食べられたくないものには名前を書いておくなどのアイデアが出ました。小型冷蔵庫を買って鍵をかけるのも有効な対策ではないでしょうか。わかりやすいルールを決めれば、旦那さんも守ってくれるかもしれませんね。
食事は投稿者さんがコントロール
『親子丼もカレーも、旦那さんのは最初から肉抜きで出したら？』
『子どもの分はしっかり別取りして「これは食べてもいいよ、これは一人◯個までね」と食べていい分を伝えるのはどう？』
旦那さんがお肉を独り占めしてしまうなら、配膳するときに投稿者さんが調整するのもいいでしょう。また食事では子どもの分は事前に確保しておく、一人分の個数を決めて伝えるなど、ちょっとした配慮でストレスのない食事を楽しめるのではないでしょうか。
離婚も辞さないが…旦那は子どものために変われるか
『義母も旦那もひどいね。私だったら離婚する』
『もう旦那の育て直しは無理でしょ。離婚もありかな』
どうしても旦那さんの食い尽くしが収まらないなら、離婚を視野に入れることも考えたほうがいいとのアドバイスも。もちろん離婚は簡単に選択してよいことではないでしょう。しかし離婚を考えてしまうくらい、食い尽くしは家族にとってストレスになってしまうということなのでしょう。大きな決断を下す前に、一度夫婦で真剣な話し合いができるといいですね。
旦那さんの悪癖に悩まされている投稿者さん。子どもにまで影響があるとなれば真剣にならざるを得ないでしょう。旦那さんの過去の境遇に理解を示しつつも、家族の平穏を最優先に話し合いやルール作り、またはそれ以上の大きな決断をすることで、この問題が解決に向かうことを願っています。