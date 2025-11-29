この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みみ☺︎🐣5Ⓜ︎(@joyfulmedleyxo)さんの投稿です。赤ちゃんのお世話は、毎日が忙しくて大変なこともあるでしょう。しかし、そんな日々の中で、ふと心がほどける瞬間があります。みみ☺︎🐣5Ⓜ︎さんが、赤ちゃんの着替えのたびに“うれしくなる”という、とても素敵なベビー服のお話で