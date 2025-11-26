クマの出没に対する緊急対策として、山形県は県内26か所の河川敷でやぶの刈り払い作業を追加で実施していることを26日、明かしました。12月上旬までにあわせて9.5キロメートルにわたり行われる予定です。県議会運営委員会で県の担当者が明らかにしたものです。県はことし9月から10月にかけてクマが市街地に出没するまでの通り道となっている河川敷のやぶの刈り払いを行いました。その後も市街地でのクマの出没が相次いでいる