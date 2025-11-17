モデルでタレントの西山茉希（40）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。モデル時代の苦労を話した。この日は雑誌「CanCam」のモデルの先輩、押切もえ（45）とともに出演した。西山は、モデルになり立てのころ、食事を薬局で調達していたことを話した。「知識がないまま、ダイエット生活みたいなものをしないと、と思って、モデル生活が始まった」と当時の様子を話した。「薬局で買えば、いいものだ