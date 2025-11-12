アジアパイルホールディングス＝マド開け急伸。一時前日比２００円高の１４２５円、率にして１６％を超える上昇で年初来高値を約２カ月ぶりに大幅更新した。コンクリートパイルの製造及び施工で業界首位の実力を有するが、ＴＳＭＣ案件や大阪ＩＲ案件など超大型物件の獲得に伴い、業績は急拡大途上にある。１１日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益段階で従来予想の７３億円から９０億円（前期