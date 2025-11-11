プロボクサーの井上尚弥（32）が11月6日、Instagramを更新。所属する大橋ボクシングジムの後輩との集合写真を公開した。 「たまーにの息抜きに肉会」と投稿されたのは焼肉店の前で撮影した井上と後輩たちとの集合写真。第37代日本ミニマム級王者の森且貴（25）や第7代日本バンタム級ユース王者の坂井優太（20）ら9名で焼肉を楽しんだようだ。井上は「またやりましょー！！」と締めくくった。