牡羊座・女性の運勢 自分のなかで長く抱えてきた問題や不安感、傷と深く向き合う時期は続きます。ただその向き合いの効果は出ており、新たにやってみたいことも盛り上がってきている今週。何かに強く惹かれ意欲的にもなれるでしょう。ただ難しいのは、自分のなかにはまだ十分にカタがついていない何かも存在していること。「思いきり盛り上がって進みたいような、不安なような…」アンバランスさがあり、無意識に不安定になってい