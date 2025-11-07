白塗りメイクが特徴的な男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二の、特殊なメイク姿が話題を呼んでいる。樽美酒は７日、自身のインスタグラムに「今日も一日頑張りましょ〜」とつづり、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクになりきったショットをアップ。顔を青と白に塗り、青タイツを着用すると、赤い「細胞」部分をバルーンで作り首にかけた。この投稿にファンからは「イケミャクな