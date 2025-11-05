高市首相は５日、ロシアの侵略を受けるウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、「公正かつ永続的な平和」の実現に向けてウクライナ支援を継続する考えを伝えた。両首脳が個別に直接対話したのは初めて。首相は会談で「ウクライナと共にあるとの姿勢は変わらない」と述べた。ゼレンスキー氏は５日、ＳＮＳに日本語で投稿し「揺るぎない支援と毅然（きぜん）とした姿勢を示してくださった日本に感謝申し上げる」と表明した