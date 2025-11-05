卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は4日、男女シングルスの1回戦が行われた。上位進出が期待される日本勢は、全選手が初戦に勝利し、好スタートを切った。 ■怪我から復帰の戸上が世界8位に勝利 今大会は、男女ともに世界ランキング上位の中国選手が出場を回避しており、日本勢には優勝争いに絡む活躍も期待される。そんな中、女子では世界ランキング9位で第2シードの伊藤美誠（スターツ）が、同40