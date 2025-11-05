2月の勝者か、11月の勝者か--。11月1日から数日間、都心部には紺色の洋服、通称「紺服」と呼ばれる親子があちらこちらで見られる。小学校のお受験（小受）だ。少子化による子どもの数に反比例するように、小受人口は衰える気配がない。 【画像】子どもが名門小に通う保護者が語る小学校受験をさせてよかった理由 過熱する中学受験や共働き家庭に優しい学校環境など変化があるいっぽうで、その準備や学費の問題なども上が