（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は4日、日本から輸入されたしょうゆ162キロが水際検査で不合格になったと発表した。防腐剤が基準値を超えて検出された。同署によれば、しょうゆはキッコーマンフードテックが兵庫県の工場で製造した減塩タイプのもの。チアミンラウリル硫酸塩が1キロ当たり0.04グラム検出された。台湾でしょうゆに対して使用が認められている上限は同0.01グラム。同署北区管理センターの劉芳銘主