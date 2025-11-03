試合終了直後に目を潤ませた山本。そのやり切った表情が彼の充実ぶりを物語った(C)Getty Images崖っぷちの状況から救った130球歴史に残る大一番の反響は球界全体に広まった。現地時間11月1日に敵地で行われたワールドシリーズ第7戦でドジャースは5−4で勝利。見事に球団史上初となる2年連続での世界一となった。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る9回一死という崖っぷちの状況から試合をひ