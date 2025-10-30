３０日のフジテレビ「ミュージックジェネレーション」では、泣ける名曲が特集された。話題となったのが、中森明菜の「難破船」。「加藤登紀子が２０歳のときの失恋を元に発表した楽曲当時２２歳の中森明菜をテレビで観て楽曲を譲ると決めた」と説明され、加藤の目の前で歌唱した「伝説のパフォーマンス」が流された。舞台は、１９８８年１月の「夜のヒットスタジオＤＥＬＵＸＥ」。中森は薄紫色の和装姿で、巨大な時計