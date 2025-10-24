「『紅白』の制作チームは例年、ギリギリまで粘り強く明菜さんへの交渉を行っています」こう語るのはNHK関係者。7月に還暦を迎え、精力的に活動する中森明菜（60）。今年も『NHK紅白歌合戦』への出場が期待されるなか、最近のインタビューでこんなことを語っている。《米津玄師さんは私にとって、雲の上のような存在なのですが、いつか楽曲を作っていただけたら素敵だねと、ずっとたわごとのように言っています》（「VOGUE JAPAN」