トレンドの韓国メイクアップ＆本格的な写真撮影ができる「STUDIO TEDDY」東京メトロ麹町駅から徒歩3分、JR四ツ谷駅から徒歩7分ほどのところに「STUDIO TEDDY」があります。「あなたの“今”を美しく静かな記録として残す」をコンセプトにしたフォトスタジオで、ウエディングや成人式などの記念日フォトはもちろん、SNSのプロフィール画像など、日常で使えるような写真の撮影も行っています。韓国のおしゃれタウンで受けられるよう