マレーシアで開かれているASEAN＝東南アジア諸国連合の関連首脳会議で、高市総理は安全保障分野などでの協力を呼びかけました。就任後初の外遊でマレーシアを訪問している高市総理はきょう、日本とASEANによる首脳会議などに臨み、安全保障分野や経済分野での協力を呼びかけました。高市氏との会談を終えたインドネシアのプラボウォ大統領は。インドネシアプラボウォ大統領「（Q.高市氏の印象は？）とても良かった。ありがとう。