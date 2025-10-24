■これまでの反中や嫌韓とはちょっと違う「外国人を嫌う人」が増えている。ネットやSNSでは、特定の国や人種に対して、ここでは紹介できないような酷い悪態をついている人が少なくない。その中には膨大なフォロワーを持つインフルエンサーもいて、彼らに触発された人たちが、さらに過激な発言を広めていくという「憎悪の再生産」が活発に行われている。写真＝iStock.com／Boontian Pothasu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com