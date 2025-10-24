【エルサレム共同】ルビオ米国務長官は23日、イスラエルを訪れネタニヤフ首相と会談した。会談後、パレスチナ自治区ガザの和平計画について「大きな障害がある」としたものの「目標達成に自信を持っている」と述べた。障害の内容は明かさなかった。米政権は停戦を維持した上で、ガザで治安維持に当たる国際安定化部隊の設置など和平計画「第2段階」への移行を調整している。一方、米紙ウォールストリート・ジャーナルは22日、